Las anécdotas de Junior Diaz con Jurgen Klopp

La carrera de Junior Díaz es más que envidiable para cualquier legionario. Comenzo su etapa de futbolista profesional en Herediano y de allí pegó el salto al fútbol europeo. En su primer año en el Wisla Cracovia de Polonia salió campeón y en total se quedó con dos ligas. Ese gran rendimiento le permitió pasar a la Bundesliga, una de las importantes del mundo, en el Mainz.

Jugar en el club bávaro le permitió codearse con grandes compañeros y rivales de primer nivel. Hasta llegó a participar de una Europa League. Pero una de las mejores cosas que le dio fue conocer a Jurgen Klopp. Sobre eso habló en una entrevista con ESPN digital y contó como es en la intimidad el considerado mejor entrenador del mundo de la actualidad.

“Algo de lo que nunca me voy a olvidar fue cuando llegué a jugar a Alemania, conocer y enfrentarse ante personas de esa Liga, y debutar en UEFA fue algo increíble, es una sensación inexplicable. Entre esas personas que logré conocer fue a Klopp. Me llamó mucho la atención su sencillez, es una persona que disfruta el día a día. Se prepara, le gusta hacer bromas y es jocoso, eso sí, cuando está trabajando trata de exigir mucho y desarrollar el potencial de cada jugador al máximo. Fueron características que me llamaron de él”, declaró el defensor tico.

Además, contó la vez que fue dirigido por él: “Una vez hicieron un partido de despedida para un excompañero, invitaron a varias figuras del Mainz y me llamaron a mí. Se hicieron dos grupos: uno lo dirigió Thomas Tuchel y el otro Jürgen Klopp, a mí me tocó con él. La verdad fue ahí cuando conocí más su personalidad. En el camerino hacía bromas y, al momento de hacer la alineación, nos dijo que la desarrolláramos nosotros”.

Para finalizar, comparó a su ex-técnico Tuchel (actualmente en el PSG) con el del Liverpool: “Como todo, cada uno tiene diferente personalidad, pero los dos hicieron muy bien su trabajo y la verdad fue de mucho aprendizaje. En cancha y a nivel táctico estuve más con Tuchel porque con Klopp fue más informal, hasta compartimos una noche después de ese partido de despedida”.