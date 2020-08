La justicia emite un fallo sobre la denuncia a Marcel Hernández

El 7 de agosto, Marcel Hernández se presentó en los Tribunales de Justicia de Cártago debido a que había sido denunciado por la Unidad de Género de la Fiscalía Adjunta. La misma consistia en cuatro cargos de violación contra una menor de edad. El supuesto acto se había realizado a hace dos años atrás.

El atacante fue hasta el lugar para dar su versión y la justicia tenía que determinar si se iba a elevar a juicio oral o no el caso. El tribunal tenía 48 horas para emitir un fallo, pero se tomaron más tiempo. Fue una causa muy mediática que generó indignación en las redes sociales por lo que tardó en tomar lugar.

Marcel se mostró muy feliz al saber la noticia de su sobreseimiento.

Después de varios días deliberando, el Juzgado Penal de Cartago dictaminó el sobreseimiento definitivo en favor del delantero cubano. Según indicaron, la denuncia carece de pruebas y, por eso, fue desestimada por ellos. Hernández no irá a juicio y quedó libre de todos los cargos que le atribuyeron.

Según informó el Ministerio Publico este martes, se ha dictado un sobreisimiento definitivo a favor de Marcel Hernández Campanioni, después de la audiencia preliminar del viernes anterior, donde se conoció la acusación y se pidió apertura a juicio

De todas formas, todavía no hay una sentencia firme. El Ministerio Público podría apelar el fallo y se revisaría la definición. Los abogados de la joven denunciante resaltaron que no están de acuerdo con el fallo y harán lo posible para reflotar la denuncia para poder hacer justicia contra el futbolista.

El jugador salió ha hablar sobre el fallo: "Es el final de un año de sufrimiento. Ha sido lo más complicado de toda mi vida. No hay palabras para describir cómo me siento en estos momentos.No hay palabras del corazón, no me salen. En este momento lo más importante es poder conversar con mi familia, ya después pensaremos en otras cosas, aquí lo importante son las personas que han confiado en mí”.