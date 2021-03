Guatemalteca sueña con jugar en el PSG

El futbol femenino de Guatemala ha ido creciendo en los últimos años, lejos quedó la época donde Magnolia Pérez fue la principal referente, ahora con la imagen que ha dado Ana Lucía Martínez, ha permitido que varias mujeres chapinas puedan salir a jugar en el extranjero, específicamente en Europa, siendo Andrea Álvarez la nueva promesa en su rama.

“La Joya” como se le conoce, tiene 18 años y ha deslumbrado con sus goles en Cremas Femenino, su gran desempeño la hizo debutar hace unas semanas con la Selección de Guatemala y también que la agencia internacional Solo Cracks pudiera fijarse en ella y darle la oportunidad de poder llevarla al futbol extranjero.

“Son cosas que me ponen muy feliz, se me están dando las cosas de una manera increíble. Pasé por una lesión y me pude recuperar para estar de vuelta. No ha sido fácil, me ha costado, pero estoy muy agradecida con mis padres y mis compañeras que siempre me apoyan. Gracias a Dios las cosas se me están dando bien”, dio Álvarez a ESPN.

Álvarez recientemente cumplió la mayoría de edad, por lo que esto le facilita comenzar a tramitar la vinculación con un club extranjero. Su agencia le ha dado seguimiento desde hace dos años y se espera que en los próximos meses se de a conocer su contratación con un equipo foráneo para unirse a las legionarias.

“Mi sueño es poder llegar al Paris Saint Germain, le prometí a mis papas que iba a estar ahí. También le prometió a mi mamá que le iba a comprar una casa, eso me motiva a seguir adelante. Quiero representar a Guatemala en el extranjero y poner el nombre del país en lo más alto”, agregó la chapina.

Guatemala actualmente cuenta con dos legionarias, Ana Lucía Martínez es la principal referente que actualmente está en la Roma de Italia, antes fue parte de Napoli, Madrid CFF, Rayo Vallecano, Sporting de Huelva, Dinamo de Guadalajara (España), Houston Dash (Estados Unidos) y Unifut. Y la otra es María Amanda Monterroso que juega para el PM Friol de España, así como el Extremadura también de la nación ibérica, Alianza Petrolera (Colombia), entre otros.