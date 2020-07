La carta a corazón abierto de Bryan Ruiz a los hinchas liguistas tras su vuelta

La llega de Bryan Ruiz al Alajuelense es un hecho. Luego de años con discusiones de todo tipo y gravedad con la dirigencia del Santos de Brasil, el tico a rescindido de mutuo acuerdo el vínculo que lo unía con la entidad brasileña, y este jueves por la mañana se ha confirmado su arribo a la institución que lo vio nacer.

Con motivo de este traspaso, que significa su retorno a aquel lugar donde debutó de manera profesional, dedicó una sentida carta de corazón abierto para la afición liguista, cargada de muchos pensamientos que han aflorado en él tras haber estampado su firma y decidir vestir nuevamente el manto rojinegro.

Carta completa:

Me embarga un sentimiento de orgullo, un sentimiento que me hace vibrar. Vuelvo donde todo comenzó hace 17 años. Estoy de vuelta en el equipo que me vio nacer como profesional, estoy de vuelta en Liga Deportiva Alajuelense, un club que dejó huella en mí.

Se ha dado el momento oportuno para regresar a mi casa, vestir nuevamente la camiseta rojinegra, volver a pisar la cancha de La Catedral del Fútbol, y sentir esa vibra y motivación que bien sabe dar la afición liguista.

Llego a luchar por objetivos colectivos, con expectativas muy altas y con gran motivación para alcanzar las metas de un club grande, un club centenario, un club de gran prestigio.

Sé lo que es ganar con Liga Deportiva Alajuelense, tuve la dicha de celebrar tres títulos durante los tres años que permaneció en este club: Campeón Nacional, Campeón de CONCACAF y Campeón de UNCAF. Quiero sentir nuevamente esa adrenalina y orgullo que brinda un título, pero para eso todos tenemos que trabajar fuertes, unidos y con convicción: los jugadores, cuerpo técnico, junta directiva y afición.

Liguistas, un gran saludo y abrazo. Espero vernos pronto en el Morera Soto.