La frase antigua de Ronald González en que sentencia su futuro al mando de la Sele

La situación actual de Costa Rica es muy desalentadora, ayer volvió a caer, y empieza a preocuparle a la Federación. El combinado nacional comandado por Ronald González terminará este 2020 sin ganar ningún partido, oficial o amistoso. De seis partidos jugados durante este año, la Tricolor perdió 5 y empató uno.

Si agregamos los partidos del 2019, la falta de victorias se extiende a 7 encuentros en total y, antes de ese triunfo contra Curazao, llevaban 5 partidos sin obtener tres puntos. Pese a que contamos partidos con otros entrenadores, el actual no pudo cambiar esta mala recha que parece no tener fin.

El paso de Ronald González no está siendo para nada bueno y su futuro en la Sele no está confirmado. A eso hay que sumarle que en las redes se encuentra en el centro de las críticas y ahora recordaron una antigua frase de él cuando dirigía a Uruguay de Coronado en la Liga de Ascenso. El entrenador había dicho: "Si no ganamos un partido de siete, no merecemos estar en la Primera División".

La frase de Ronald González cuando dirigía Uruguay de Coronado. (La Nación)

Con obtener un punto lograban evitar el descenso, pero terminaría perdiendo siete juegos seguidos y se fueron a Segunda División. Parece que la historia se vuelve a repetir, pero con la selección de Costa Rica y el final sería también su salida. La derrota sobre la hora con el País Vasco lo dejó con un pie afuera.

Sobre su continuidad, González todavía no habló directamente y no contó si está analizando dar un paso al costado. Desde la Federación trascendió que están preocupados por la situación y analizan cambiar de entrenador. El panorama no es para nada bueno y el comienzo de las Eliminatorias para Qatar 2022 no está tan lejos.