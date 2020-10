La Revelación de Keylor Navas que tuvo como secreto durante el Mundial de Brasil 2014

La selección nacional de Costa Rica tuvo su mejor participación mundialista en Brasil 2014 luego de llegar a los cuartos de final siendo eliminada por Holanda por la vía de los penales. Hecho histórico que todavía se recuerda con mucho orgullo para todos los ticos y Centroamérica. Luego de seis años, Keylor Navas, uno de sus protagonistas, reveló algunos anécdotas.

Costa Rica formó parte del Grupo D en aquella Copa del Mundo. Dicho grupo era el más complicado formado por: Uruguay, Italia e Inglaterra. En los papeles, pareció un panorama poco favorable para los centroamericanos. Sin embargo, no solamente clasificaron primeros de grupo, sino que se quedaron con el primer lugar e invictos.

Keylor Navas a través del podcast de Celso y Guima, reveló que el preparado de arqueros, Luis LLopis, fue una de las piezas fundamentales y determinantes para poder llegar con un nivel sobresaliente y destacado a la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Keylor Navas ante Holanda en el Mundial de Brasil 2014

“Esto nadie lo sabe pero cuando estaba en el Levante tres meses antes del mundial de Brasil él llegó y me dijo este es el plan para que te salgas en el mundial. Vamos a trabajar así, no te va a afectar en la liga porque vas a jugar bien, pero vamos a trabajar así para que cuando llegues al mundial estés 100% preparado”

De esta manera, Navas confesó que para el partido ante Grecia, Llopis le envió los videos de como cobraban los penaltis los futbolistas de esa selección, y de cómo atajaba el arquero. "El me los mandó, él me mandó los penales que siempre acostumbraba mandarme, yo me iba a la selección y él me mandaba y me dijo enséñale esto a tus compañeros del portero de como actúa cuando ataja penales entonces hablé con Celso le enseñé los video y le dije ya sabe cómo tiene que tirar", aseveró el guardameta del PSG.

Luego de todo este maravilloso episodio en el Mundial de Brasil, es importante resaltar que Keylor Navas tuvo como preparado de arquero a Luis en el Real Madrid, quien también lo mandó al éxito conquistando tres Champions de manera consecutiva y haciendo historia en uno de los clubes más grandes del mundo.