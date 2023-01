Concacaf ya no estaría participando ni albergando la próxima Copa América.

La Copa América 2024 se está convirtiendo en un autentico dolor de cabeza para Conmebol, el cual comenzó que luego de designar a Ecuador con la sede, notificara que declinaría debido a problemas financieros, por lo que se analizó que el torneo se fuera a Concacaf, específicamente a Estados Unidos como previo del Mundial.

Además, de que el torneo fuera organizado por los norteamericanos también implicaría que cambiara el formato de competencia, el cual aumentaría a 16 selecciones, tal como sucedió en la Copa América Centenario del 2016 cuando se unieron combinados de la Concacaf, por lo que en el 2024 nuevamente habría representantes del área.

Ecuador vuelve a levantar la mano

Todo parecía encaminado y solamente faltaba el anuncio oficial por parte de Conmebol, pero se dio un giro inesperado cuando Sebastián Palacios, secretario del deporte en Ecuador, diera a conocer que se tiene una reunión con personal de la Federación de Futbol y así analizar la organización del certamen.

El representante del deporte ecuatoriano confirmó que el país cuenta con el nivel financiero para ser sede del torneo, en especial el gobierno, por lo que se analizarán todas las opciones, en especial los de la constitución para confirmar que nuevamente se solicitaría ser los anfitriones de la Copa América 2024.

Esta decisión sin duda afecta a Concacaf, porque no solo existe la posibilidad que Estados Unidos ya no sea sede del campeonato, sino también no se cambiaría el formato de competencia, solamente participarían los 10 equipos de Conmebol junto a dos invitados.