Keylor y el PSG superaron sin problemas al Rennes

Luego de la incertidumbre por su estado físico, Keylor Navas finalmente fue parte del once titular en el partido de hoy del Paris Saint Germain sobre el Rennes, rival al que se superó sin problemas 3-0 en la actividad de la décima jornada de la Ligue 1 del campeonato francés y previo a la actividad internacional de selecciones.

Navas estuvo en duda hasta el último momento, según lo dijo ayer el entrenador alemán Tomas Tuchel, el portero costarricense no pudo entrenar con normalidad debido a problemas musculares, por lo que se analizaría hasta hoy sí podría estar en el partido y luego de ser evaluado por el equipo médico del club.

Keylor tuvo un partido tranquilo.

El tico prácticamente no tuvo intervenciones en el compromiso, el rival no le exigió mucho y no tuvo que hacer sus tradicionales salvadas para mantener el marco en cero, por lo que tampoco fue exigido, situación que hubiera causado incertidumbre ante una posible recaída de su lesión, pero afortunadamente no fue así.

Los parisinos lograron imponer autoridad a pesar de las ausencias de: Neymar, Marco Verrati, Kylian Mbappé y Mauro Icardi. El italiano Moise Kean y Ángel Dí María se hicieron cargo de la ofensiva. El delantero anotó el primero al minuto 11 al aprovechar una asistencia del argentino y luego el “Fideo hizo un doblete al anotar a los minutos 21 y 73.

El Paris Saint Germain es el súper líder de la Ligue 1 con 24 puntos, sacándole cinco al segundo puesto el Lille. Ahora Keylor Navas se unirá a la concentración de Costa Rica, para ser parte de los juegos amistosos ante Catar y el País Vasco.