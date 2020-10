¿Y Keylor Navas? El Chiringuito asegura trueque Thibaut Courtois-Kylian Mbappé

En los últimos días, la prensa española puso en duda la continuidad de Keylor Navas en el PSG. El portero tico está pasando un gran momento con los parisinos, pero parece que los directivos planean buscarle un reemplazante para las próximas temporadas. El primer nombre que sonó es el de Gianluigi Donnarumma, como posible fichaje de los franceses para el mercado de mediados del 2021.

Ahora apareció otro y este sería más factible. Según informaron en El Chiringuito, Real Madrid quiere avanzar por el fichaje de Kylian Mbappé y desde el club del tico pidieron a Thibaut Courtois más dinero para cerrar la negociación. Una noticia que afectaría directamente al guardameta costarricense y que pondría en duda seriamente su continuidad.

El futuro de Keylor Navas podría estar en la Major League Soccer. Son varios los equipos estadounidenses que están interesados en contar con el portero y harán hasta lo imposible para convencerlo. Todo dependerá de si el PSG trae otro guardameta para sacarle el lugar o si recibe una oferta de un equipo europeo grande.

���� ¿Qué será del futuro de Keylor Navas?



�� Desde @elchiringuitotv informaron que el Real Madrid podría enviar a Thibaut Courtois más dinero al PSG para quedarse con Kylian Mbappé.



���� El rumor más fuerte ubica al tico en la MLS para mediados del 2021 ¿Se va? pic.twitter.com/i0P2bAOArB — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) October 13, 2020

"Es su sueño. Quiero a los dos, el Madrid no renuncia a nada. La gente se quiere ir del PSG y es algo con lo que no puede nadie. Al Madrid quiere venir, siempre estará por encima del PSG, su sueño es jugar en el Madrid y Mbappé ha dicho que va a jugar en el Madrid y lo hará. Si no es el año que viene lo hará en 2022 y gratis, joróbate. Te quedas sin Mbappé, sin Courtois y sin dinero", declaró el periodista Tomás Roncero.

Sería extraño que el PSG busque traer otro gran arquero a su plantilla cuando se han mostrado muy contentos por el nivel demostrado de Keylor Navas. El costarricense suele tener a todos los medios franceses elogiándolos por sus tremendas atajadas en la Ligue 1. Los próximos meses serán vitales para ver el rumbo que toma su carrera.