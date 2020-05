Julio Cesar alaba a Keylor y lanza dardo a Real Madrid por haberlo dejado ir

El guardameta del Paris Saint Germain, Keylor Navas Gamboa, se sigue ganando elogios de distintos protagonistas del fútbol a nivel mundial. Después de una brillante carrera en el Saprissa, Levante, Albacete, Real Madrid, y ahora Paris Saint Germain, no hay dudas de que figura como uno de los mejores arqueros de los últimos años.









Es por eso que desde su paso histórico por el conjunto merengue, ha sido reconocido como un verdadero grande, por parte de todo tipo de reconocidos jugadores y ex jugadores en el planeta del balompié.



Julio Cesar: ex Flamengo, Inter de Milán, Benfica, Queens Park Rangers, y Toronto FC.





En una transmisión en vivo para un youtuber de Brasil, el ex futbolista carioca Julio Cesar Soares llenó de elogios a la figura costarricense. El campeón de Champions con el Inter de Milán fue consultado por un portero sobre valorado en el mundo, así como uno sub valorado según su punto de vista.





Y fue aquí donde el ex Benfica no titubeó: "Navas. Por Dios hombre. ¿Tu crees que fracasa? Es una broma, eso no existe. Ganar tres Champions Leagues consecutivas con el Real Madrid, siendo importante, siendo protagonista, y que de la nada traigan a otro portero. Son cosas que no puedo entender", respondió con seguridad.





Júlio César Soares Espíndola jugó tres Copas del Mundo con la selección de Brasil. Con la verdeamarela ganó dos Copas Confederaciones y una Copa América; mientras tanto, a nivel de clubes levantó cinco Scudettos con el Inter de Milán, una Champions League, y un Mundial de Clubes, entre otras cosas.



Declaraciones a partir del 6:48 - 7:05 de video.