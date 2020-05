Jota Jordi arremete contra Thibaut Courtois: "Keylor Navas fue mejor que tú"

Muchísimo ánimo @marcoasensio10 Estoy convencido de que todo irá bien y regresarás pronto. Dios entrega las batallas más complicadas a sus mejores soldados. Mucha fuerza amigo!

A post shared by Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1) on Jul 24, 2019 at 10:11am PDT