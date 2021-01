¿Honduras o Costa Rica? Esto respondió Joshua Canales

El 24 de enero de 2021 será una fecha difícil de olvidar para Joshua Canales, ya que marcó su debut con el Querétaro, en la victoria por 2-0 ante los Pumas UNAM por la tercera fecha de la Liga MX. Al respecto habló con Diario Diez, medio de Honduras al que expresó: "Ya sabía que iba a debutar. Me dormí como a las 12 de la noche, tenía los ojos abiertos pensando en el partido. Para mí es un sueño hecho realidad debutar, me costó demasiado".

Si bien durante la entrevista se manifestó con respecto al encuentro y lo que significó para el, también dejó entrever la dicotomía que lo atraviesa: al haber nacido en Costa Rica y tener padre de Honduras, puede representar tanto a La Sele como a La Bicolor. "He recibido varios mensajes, pero no es algo que esté cien por ciento decidido", indicó.

Ahondando más en eso último, profundizó: "Eso es algo que hasta el día de hoy no lo he decidido bien, pero por cosas de familia nos inclinamos un poco más por Costa Rica, porque siento que en Honduras salí triste y lastimado por las situaciones que pasé allá". Sin embargo, aclaró que "no es algo que esté cien por ciento decidido".

"Siento que en Olimpia me trataron mal, y en la Sub-20 me dieron un mal trato cuando fui a un microciclo con el señor Carlos Tábora. Desde allí fue un poco de resentimiento de nuestra parte, pero a nivel futbolístico, porque mis mejores amigos son hondureños", continuó en relación a lo que vivió en suelo catracho.

Finalmente, tras mencionar que estuvo muchos años en Olimpia y solo fue a entrenar con el equipo de Primera División "como tres veces" y que "por eso decidí irme", contó que "en el transcurso de un año sufrí dos lesiones de rodilla, y nunca sentí el apoyo del equipo. (...) Tenía un mal sueldo, viajaba desde Valle de Ángeles hasta Tegucigalpa para entrenar. Era más gasto lo que yo hacía de lo que ganaba. Al final siento que nunca tuve el apoyo de nadie, por eso me fui a Costa Rica, donde agarré nivel y más confianza".