Inter vs Lecce: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la primera fecha de la Serie A de Italia 2022-23

En la Serie A de Italia, vuelve a rodar el balón. El Inter de Milán, uno de los principales candidatos al título, visita el Stadio Via del Mare, hogar del U.S. Lecce en busca de 3 puntos fundamentales para iniciar el campeonato con un golpe de autoridad. Sin embargo, los salentinos no se lo pondrán nada fácil pues buscarán hacerse fuertes en su casa para mantener la categoría y poder realizar una buena campaña.

¿Podrán los nerazzurri sacar los 3 puntos en su visita a Lecce o el equipo modesto romperá los pronósticos? Te enseñamos la mejor forma de verlo desde el país en el que te encuentres.

Inter de Milán vs Lecce: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y Estados Unidos

Para el Inter de Milán, la Serie A de Italia 2022-2023 inicia con una visita al Stadio Via del Mare, el día sábado 13 de agosto a las 12:45 hora de Centroamérica (13:45 hora de Panamá). Para poder acceder a este partido, te ofrecemos los mejores canales por los que puedes verlo, tanto de TV como de servicio de streaming.

Costa Rica : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ El Salvador : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Guatemala : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Honduras : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Nicaragua : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Panamá : ESPN Norte, Star+

: ESPN Norte, Star+ Estados Unidos: Paramount+

Inter de Milán vs Lecce: ¿Cómo llegan los nerazzurri?

Tras el subcampeonato en la 2021-2022 y la Coppa Italia, los nerazurri cerraron la temporada anterior con un sabor agridulce. Y tampoco han comenzado de la mejor forma posible, pues han tenido una pretemporada muy irregular, con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Sin embargo, cuentan con una plantilla reforzada por jugadores como Lukaku y Mkhitaryan, por lo que son uno de los favoritos al título este año.

Inter de Milán vs Lecce: ¿Cómo llegan los salentinos?

El Lecce está viviendo el sueño. Disputar la Primera División de Italia, tras militar el año anterior en la categoría de plata, es la consecuencia de un éxito que esperan mantener durante esta campaña. Tras una pretemporada irregular (2 triunfos y 3 caídas), el conjunto salentino aspira a poder mantenerse en la categoría sin sufrir en las últimas jornadas.

Inter de Milán vs Lecce: último precedente entre ambos

En los Inter de Milán - Lecce disputados por la Serie A, hay una clara tendencia. Los nerazzurri han conseguido 24 victorias, 4 empates y 4 caídas ante los recién ascendidos, por lo que buscarán mantener esa tendencia. El último enfrentamiento entre ambos fue el 19 de enero de 2020 en el Via del Mare, resuelto con empate a 1 con los tantos de Bastoni (72') para los de Milán y Mancosu (77') para los locales.