Insólito: FESFUT vuelve a rectificarse y perjudica de nuevo a Once Deportivo

Ni bien se decidió que el Clausura 2020 se debía suspender debido al coronavirus, Once Deportivo fue nombrado como el campeón. El motivo era que el Tanque Fronterizo se encontraba como único líder, aunque todavía restaban varias fechas. A las pocas horas de este anuncio, lanzaron un nuevo comunicado y se rectificaron. Decidieron no consagrarlos como campeón y dejar el título vacante.

Los directivos del equipo de Ahuachapán pusieron el grito en el cielo, pero poco pudieron cambiar. El lado positivo era que la FESFUT los había puesto en la lista de los tres clasificados para competir en la Liga Concacaf. Iban a acompañar a Alianza y FAS en la competición continental que te da cinco pases a la Copa de Campeones de Concacaf.

Pero esto tampoco pasará y volverán a perjudicar a Once. La FESFUT emitió un comunicado en el que modifican a los clasificados y dejaron afuera a Aurinegros. La Federación decidió premiar a lo obtenido en la tabla general y no en el Clausura. De esta manera, el último clasificado cambia y Municipal Limeño ingresa a la lista de los equipos que representarán a El Salvador en la competición continental.

#FanaticosLMF �� l El presidente de la FESFUT explica la razón por la cual Alianza, FAS y Municipal Limeño representarán a El Salvador en la Liga Concacaf. ������ pic.twitter.com/ogd0M86oRg — Fanáticos (@Fanaticos21) May 30, 2020

Sobre esto, Gálvez, presidente de la Primera División, habló y apoyó la idae de clasificar a Limeño: “Sabía que enviaron nota de CONCACAF, pero no nos han comunicado nada. Espero que sea real porque es la verdad. Como lo dije, la CONCACAF ve los méritos que se hacen en los dos torneos, no en uno. Pensando cómo habíamos terminado el torneo por la pandemia, no veía que fuera diferente. Al final, se tomó lo correcto”.

Para finalizar, también opinó el entrenador de Limeño, Misael Alfaro: "Más el seguimiento en esta vuelta que se jugó, que no fue mucho, sumamos 14 puntos, pero necesarios para estar ahí (en el tercer lugar de la tabla) y ser tomado en cuenta, es un halago grande estar en Liga CONCACAF por primera vez como entrenador. La CONCACAF debía de dar el mérito al que verdaderamente había luchado y esforzado para estar ahí”.