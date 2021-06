Eliminatorias Concacaf: VER AQUÍ partidos de fútbol de hoy 4 de junio

El miércoles comenzó a jugarse la fecha 3 de la fase de grupos de las Eliminatorias Concacaf para el Mundial de Qatar 2022. Hoy continúan los partidos y habrá protagonistas centroamericanos en los partidos para la clasificación a la competición internacional. Nicaragua y Guatemala tendrán dos duelos vitales.

Los chapines estarán obligados a ganar su duelo y golear para mejorar su diferencia de gol. Los dirigidos por Amarini Villatoro saben que la definición de la zona será en la siguiente jornada ante Curazao en tierras caribeñas. Por su parte, los pinoleros tendrán un duro duelo ante Belice y una victoria los dejaría cerca de un objetivo histórico: quedar entre los mejores 11 de Concacaf.

Guatemala vs. San Vicente y las Granadinas:

La Azul y Blanco estará obligada a golear a la débil selección de San Vicente y las Granadinas, que lleva una derrota ante Curazao y una victoria frente a las Islas Vírgenes Británicas. El encuentro será a las 16:00 de Centroamérica en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. El mismo podrá verse por televisión mediante Canal 7 yTigo Sports.

Guatemala venció a Cuba en el primer partido de las Eliminatorias. (Fedefut)

Nicaragua vs. Belice:

Los pinoleros intentarán volver a ganar, tras golear por 7-0 a las Islas Turcas y Caicos en la primer jornada del Grupo E. Hay que recordar que se juega un partido menos porque Santa Lucía se bajó de la competencia antes de empezar. El encuentro será a las 19:00 de Centroamérica en el Estadio Nacional Dennis Martínez. El mismo podrá verse por televisión mediante Sports Flicks.

Nicaragua goleó en su primer partidos a Islas Turcas y Caicos. (Fenifut)

Los otros partidos de la jornada serán Antigua y Barbuda vs. Granada (14:00 de Centroamérica), San Cristobal y Nieves vs. Guyana (14:00 de Centroamérica), Surinam vs. Bermudas (16:00 de Centroamérica) y República Dominicana vs. Barbados (17:00 de Centroamérica)-