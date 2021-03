Pedro Troglio destroza a Raúl Gutiérrez: "No está enterado del fútbol de Honduras"

El arranque de Olimpia en este Clausura 2021 es casi perfecto, consiguió 19 de los 21 puntos en juego y mantiene un largo invicto contando los partidos del torneo anterior. Pese a esa supremacía, Raúl Gutiérrez declaró hace unos días que el equipo dirigido por Pedro Troglio suele recibir ayudas arbitrales y que así se justifica el gran momento que están viviendo hace un par de temporadas. Fuertes declaraciones del entrenador mexicano que está dando sus primeros pasos en el Real España.

"El partido es frustrante por el resultado porque el equipo hizo bien las cosas, tuvo pasajes buenos, pero al final esto no es de merecer, hay que hacer los goles y en esta época navideña los árbitros le están dando regalos a Olimpia y hoy es de esos partidos donde se notó eso que a mi me habían mencionado, pero que no quería creer", declaró el azteca tras la derrota por 1-0 ante los Albos.

Pedro Troglio decidió no guardarse nada y le contestó muy duramente a su colega por las acusaciones que lanzó: "Se equivocó, es una falta de respeto para mí y mi plantel. A lo mejor no está enterado del fútbol de Honduras que hace dos años que venimos ganando siempre y que no es por ayuda".

������ Troglio no se guardó nada y le contestó fuerte al Potro Gutiérrez, quien acusó a Olimpia de recibir ayuda arbitral: pic.twitter.com/bqeH8zElR3 — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) March 13, 2021

Y finalizó resaltando sus logros desde que llegó a Olimpia: "Hemos ido y estamos entre los cuatro mejores equipos de Concacaf, eso tendría que saberlo porque es mexicano. Eso me indigna, de último puedes criticar al árbitro, no decir que nos ayuda, pero es más fácil criticar al plantel".

Es claro que Troglio es apuntado, luego de haber logrado obtener los dos torneos que llegaron a terminarse. Diego Vázquez, técnico de Motagua, y Héctor Vargas, entrenador de Marathón, también han criticado este presente de los Leones tanto desde el gran poderío económico como desde una posible ayuda arbitral. En ninguno de los casos el estratega argentino se quedó callado.