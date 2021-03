"Choco" Lozano la ha pasado mal tras contagiarse de Covid-19

El delantero Anthony “Choco” Lozano tuvo una segunda parte de su entrevista con Diario AS de España, en donde habló sobre la Selección de Honduras, pero en especial las secuelas que dejó haberse contagiado de Coronavirus justamente en su último llamado a la “H”, situación que le afectó físicamente y que aún tiene las secuelas.

Lozano fue convocado en noviembre para el partido amistoso contra Guatemala, pero un día antes del compromiso se dio a conocer que había dado positivo de Covid-19, por lo que se perdió el juego y estuvo 15 días en cuarentena en el país chapín, que también le ocasionó ser baja con su club Cádiz de España.

LIGA | Lista de convocados para el #CádizÉibar #LaLigaSantander — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 5, 2021

“Siempre voy con la ilusión de poder ayudar a la selección y lastimosamente me contagié. Justo antes del partido que íbamos a jugar contra Guatemala di positivo y ya no pude jugar. Me tocó quedarme unos diez o quince días encerrado. Al principio fue difícil de asimilar, pero hay que ser responsable. En cuanto a síntomas tuve dos o tres días dolor de cabeza y cuerpo, lo normal, todo fue leve”, dijo Lozano.

“El primer mes después de dar negativo, me costó muchísimo recuperar mi forma física. La gente va a otro rimo y tú en cuestión de semanas de inactividad pierdes el ritmo. Es difícil entrar en esa dinámica. Los primeros días, son bastante complicados y en momentos siento que aún me cuesta”, agregó el atacante catracho.

“Choco” Lozano ha sido rotado en los últimos encuentros en la delantera con Álvaro Negredo. El hondureño suma 13 partidos y ha marcado tres goles, mañana él y su equipo recibirán la visita de Eibar en la actividad de la jornada 26 de La Liga.