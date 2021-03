Hernán Medford sobre Jorge Luis Pinto: "Como persona me lo paso por ahí"

Después de que se destapara el escándalo de la selección de Costa Rica, Jorge Luis Pinto, Keylor Navas, y otros jugadores, muchas personas del fútbol han entrado a verter su punto de vista sobre distintas situaciones. Algunos han defendido o atizado contra los protagonistas en cuestión, y ese es el caso de Hernán Medford, que no se ha guardado nada para hablar del estratega colombiano.

En una nota para Contragolpe de TD Más, el 'Pelicano' se descargó en contra del director técnico cafetero: "Yo si se lo que es Jorge Luis Pinto, se lo voy a decir en dos partes. Es un buen entrenador y se le felicita por lo que hizo. Mi opinión, como persona, es una persona que no me agrada para nada, porque aquí lo defienden mucho", empezó diciendo.

Seguido a eso, habló sobre lo sucedido en Honduras en el 2014. El ex DT de Saprissa fue nombrado seleccionador nacional de la "H", pero luego fue cesado para darle cabida a Pinto: "Ese gran entrenador fue a Honduras y me dejó sin la leche de mis hijos, me llegó y me quitó mi trabajo serruchándome el piso, entonces porque tengo que defender yo a esa persona. Lo puedo defender como entrenador, pero como persona me lo paso por ahí", explotó.

"Alguien que venga y te quite la oportunidad de alimentar a tus hijos eso yo no se lo perdono a nadie, y jamás se lo voy a perdonar a él. Por lo que hizo por el país, mi respeto y lo aplaudo, pero como persona no existe", agregó. Luego de eso, el actual técnico de Cartaginés también habló y lanzó una piedra en contra de los costarricenses.

"El (Pinto) militariza mucho, entonces vamos a hacer algo, hagamos este país militar, si eso es lo que le gusta al tico, en vez de policía pongamos militares. Porque parece que eso es lo que le gusta al tico, porque el actuaba como militar con los jugadores. Ya lo veo este país militarizado, no fuéramos lo que fuéramos en este momento", concluyó.