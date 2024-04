Real Madrid vs. Barcelona disputarán El Clásico en la jornada 32 de LaLiga de España 2023-24. Entérese a qué hora juegan y cómo verlo EN VIVO.

Real Madrid vs. Barcelona: horario y dónde ver EN VIVO el Clásico español en Centroamérica

Real Madrid y Barcelona disputarán un Clásico que podría definir la temporada 2023-24 de LaLiga de España. Una victoria de los Merengues, primeros con 78 puntos, podría servirles el título a falta de siete jornadas. Aunque los Culés están segundos, con 70 unidades, y necesitan derrotarlos para seguir con chances de lograr el bicampeonato tras el descalabro en la Champions League.

¿Cuándo juega el Real Madrid vs. Barcelona el Clásico por la jornada 32 de LaLiga?

Real Madrid recibirá a Barcelona mañana, domingo 21 de abril, a las 13:00 horas de Centroamérica (14:00 de Panamá y 15:00 ET de Estados Unidos). El duelo tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, donde impartirá justicia el árbitro César Soto Grado.

¿En qué canal y dónde ver EN VIVO a Real Madrid vs. Barcelona en el Clásico?

El partido entre Real Madrid y Barcelona será transmitido en Centroamérica a través de SKY.

Costa Rica: Sky HD

Sky HD El Salvador: Sky HD

Sky HD Guatemala: Sky HD

Sky HD Honduras: Sky HD

Sky HD Nicaragua: Sky HD

Sky HD Panamá: Sky HD

Real Madrid vs. Barcelona: ¿Cómo llegan los Blancos?

Los dirigidos por Carlo Ancelotti vienen de hacer un gran desgaste en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, eliminando 4-3 en los penales a un dominante Manchester City —el portero Lunin fue el héroe de la noche al atajar los disparos de Bernardo Silva y Kovačić— tras empatar 1-1 en el tiempo regular y la prórroga.

A pesar de ello, el técnico italiano no realizaría modificaciones en el once inicial: solo Mendy está en duda por un sobrecarga muscular. Y es que no quiere dar ventaja alguna. Más aún en el tramo final de una liga donde llevan 25 partidos en fila sin conocer la derrota.

Real Madrid vs. Barcelona: ¿Cómo llega el Barça?

El elenco conducido por Xavi Hernández viene de sufrir un duro revés en Champions al quedar eliminado a manos de PSG, que se impuso 4-1 en la revancha —signada por la expulsión de Ronald Araújo tras el empate de Raphinha— y remontó la derrota 3-2 de la ida. Por lo tanto, está obligado a dar un golpe sobre la mesa en el Bernabéu para salvar la temporada y por esa razón utilizaría a sus mejores hombres.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Barcelona, por LaLiga 2023-24

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy o Camavinga; Valverde, Tchoaméni, Kroos, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, Cancelo; De Jong, Christensen, Gündoğan; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Tabla de posiciones EN VIVO de LaLiga española 2023-24

¿Cómo quedó el último partido de Real Madrid vs. Barcelona?

El choque más reciente entre Real Madrid y Barcelona se dio el pasado 14 de enero, en la final de la Supercopa de España. Aquel día, los Merengues acabaron coronándose campeones tras imponerse 4-1 con un triplete de Vinícius Jr. y una diana de Rodrygo. Para el Barça había anotado Robert Lewandowski.

