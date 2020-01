¡Guatemala arrancará el 2020 contra rival mundialista!

La Selección de Fútbol de Guatemala comenzará este 2020 enfrentándose a Panamá, el 4 de marzo a las 20 horas, en el estadio Doroteo Guamuch de Mixco.

Si bien ninguna de las federaciones lo ha confirmado, GuateFutbol ha denotado el inminente choque entre los combinados centroamericanos. En el caso de los chapines, servirá primordialmente como preparación para el choque ante Montserrat, pensando en la Copa de Oro 2021.

Al no estar dentro de una "Fecha FIFA", la misma no tendrá caracter oficial y será un amistoso de prueba, lo cual no afectará el ranking.

Además, por esta misma razón, los legionarios no formarán parte de la misma, al no estar obligados sus respectivos clubes a cederlos.