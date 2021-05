¿Cuál es la situación de Rubio Rubín con Guatemala?

Muchas repercusiones hubo por la negativa de Alex Roldán a jugar con la selección de Guatemala. El futbolista de los Seattle Sounders se había reunido con Amarini Villatoro y, pese a que habían anunciado que comenzaron los trámites para obtener el pasaporte chapín, terminó rechazando la propuesta. El otro jugador con el que habló el estratega fue Rubio Rubín.

Luego de la negativa del Alex, todos los cañones de la Fedefut apuntan para convencer al delantero del Real Salt Lake. En primera instancia, el DT del combinado salió a confirmar que el atacante había aceptado. Indicó que iniciarían los trámites que sería difícil que este para las Eliminatorias Concacaf, pero llegaría la Copa Oro 2021.

Rubín habló con la prensa de Estados Unidos y aclaró que es relativo lo que afirmó Amarini Villatoro: “No he tomado la decisión, todo lo que ha salido es puro. No digo que humo, porque sí he hablado con el profe, le dado el sí para ir y ver cómo están las instalaciones, cómo esta todo en el tema de la Selección, cómo se maneja, cómo es el equipo”.

El delantero del Real Salt Lake aclaró que no tomó ninguna decisión y desmintió a Villatoro ❌ pic.twitter.com/mz9QW2zeMU — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) May 15, 2021

La situación actual de Rubio es que está enfocado en Real Salt Lake y no estará al pendiente de los trámites de pasaporte y autorización. Cuando todo este hecho viajará a Guatemala para ver de cerca el proyecto y terminar de tomar una decisión. Por el momento está más predispuesto que Roldán, pero no significa que este confirmado.

Las dos visitas qeu realizó Amarini no han terminado de la mejor manera. Uno dio un "no" casi rotundo como fue el caso de Alex y el otro está en veremos. Para las próximas dos fechas de Eliminatorias Concacaf no solo no contará con caras nuevas, sino que perderá a dos valiosos jugadores que sumó en el último tiempo: Chucho López y Nico Rittmeyer, ambos lesionados.