Gianluigi Donnarumma volvió a romper el silencio en una entrevista que dio para TNT Sports sobre lo que significa la competencia deportivo ante Keylor Navas en el PSG. Tal vez el italiano esté viviendo la temporada más complicada de su carrera luego de su exitoso paso por el Milan en la Serie A. Con tan solo 22 años de edad, Donnarumma ya suma una experiencia muy reconocida, sobre todo con la Selección de Italia en donde levantó el título de campeón en la pasada Eurocopa siendo la figura de su equipo.

Actualmente Donnarumma no solamente está mostrando un gran nivel con el PSG y la Selección de Italia, sino que además esto hizo que su valor en el mercado aumentara. Según Transfermarkt el italiano actualmente tiene un valor de 65 millones de Euros y es uno de los arqueros más costosos del momento. Pero hoy tiene otro "rival", y es el costarricense Keylor Navas, quien también está peleando por hacerse de un lugar en la titularidad en el PSG. Algo que no tiene demasiado contento a Donnarumma.

Donnarumma no está conforme

"No interfiere con mi desempeño. Pero personalmente me molesta porque no es fácil. Como dijiste, siempre fui titular y a veces me duele estar en el banquillo. Pero estoy tranquilo y seguro que la situación se resolverá", comentó Gianluigi Donnarumma en una entrevista para TNT Sports. A pesar de las rotaciones de Mauricio Pochettinoen, todavía ninguno de los dos tiene un lugar seguro en el arco parisino.

Será una temporada muy larga para ambos, además, el PSG con toda la expectativa que se generó está obligado a ganarlo todo este año. En las competencias locales y también en la UEFA Champions League. Y para ello cuenta con dos grandes arqueros: Gianluigi Donnarumma y Keylor Navas. Uno de los dos tendrá más relevancia al final de la campaña y dependerá del rendimiento de cada uno para conocer quién será.