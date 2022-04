Ha sido una temporada muy complicada para Gianluigi Donnarumma tanto con el PSG, como con la Selección de Italia. El arquero europeo llegó esa campaña como uno de los fichajes estrellas a la escuadra parisina con un solo objetivo: ganar todos los títulos en disputa. El resultado tan solo fue una liga y la eliminación en los octavos de final ante el Real Madrid en la UEFA Champions League. Si bien en cuanto a números no parece tener datos negativos el italiano, en su rendimiento, tuvo varios errores en momentos importantes de la temporada.

Según el diario L'Equipe, sobre la mesa existía un posible regreso de Donnarumma a Milán, sin embargo, el italiano ha decidido ser quien hable sobre su futuro. Recordemos que hace unos días Keylor Navas fue contundente sobre su permanencia en PSG, dejando claro que quiere jugar todos los partidos y si esto no cambia, habría que tomar una decisión importante. Algo similar ha comunicado Donnarumma.

Donnarumma definió su futuro

"Me voy a quedar en el Paris Saint-Germain porque quiero ganar aquí, quiero ir a por la Champions. Estoy aquí para ser el titular. Como dije, fue un año de aclimatación para mí: no fue fácil cambiar el idioma y los hábitos. Tengo una excelente relación con Navas pero, como él también dijo, fue no ha sido fácil vivir esta competencia. Las cosas seguramente tienen que cambiar", aseveró Gianluigi Donnarumma para los micrófonos de Sky.

Recordemos que Gianluigi Donnarumma ha disputado 22 partidos en los que ha recibido 24 goles, mientras que Keylor ha sumado 24 con 22 goles en contra. El estratega Mauricio Pochettino ha mantenido la rotación de porteros a lo largo de toda la temporada, pero repetir esto por un tiempo prologando una campaña más, sería contraproducente. Habrá que esperar el próximo mercado de fichajes para conocer la situación final de Keylor y Donnarumma en PSG.