Gerardo Paiz: "Nos vanagloriamos de los goles del Pescadito, pero no hemos logrado nada en 100 años"

Las críticas han estado a la orden del día en el seno de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) luego de la derrota de la bicolor por 3-0 ante México en el Estadio Azteca, así como el empate 0-0 ante Nicaragua en Managua. El nivel mostrado decepcionó a los fanáticos del balompié chapín, aún teniendo en cuenta que los combinados estaban conformados prácticamente sin legionarios.

En relación a lo mencionado, fue el propio presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, quien salió a hablar con el programa radial "La Chamusca" para opinar respecto al panorama actual del deporte rey en Guatemala, así como también los proyectos a futuro que tiene el organismo que dirige.

"Desgraciadamente encontramos una federación con 100 años de fútbol que no se ha logrado nada. Por ahí un Norceca, nos vanagloriamos de los goles del 'Pescado' Ruiz, pero finalmente no hemos logrado nada en 100 años. En un año, no se podía venir a cambiar lo que es la estructura del fútbol", lanzó tajante el mandamás de la Fedefut.

Tras lo dicho, prosiguió: "Desafortunadamente lo que hemos estado viendo en estos partidos es el reflejo de nuestra liga. Una liga en la que ha costado mucho hacer entender a los equipos que tienen que trabajar sobre selecciones juveniles. Nosotros estamos pagando con la FEDEFUT los torneos juveniles de los clubes de Liga Nacional y Primera División para que estos equipos comiencen a agarrar el sabor de la formación de jugadores".

Finalmente, informó: "Nos tocó formar un proceso de selecciones juveniles donde reclutamos por primera vez desde la selección Sub-13; Sub-15; Sub-17; Sub-20 y Sub-23, trabajando constantemente. Antes esas selecciones trabajan un mes antes para el torneo que se venía de la eliminatoria que competían".