Oficial: Marcel Hernández se va de Cartaginés y se reunió con otro club

Si hay algo que no se esperaban los aficionados del Cartaginés era la idea de una de sus máximas figuras en el último tiempo tanto para su equipo como para la liga de Costa Rica. Marcel Hernández decidió terminar su ciclo en los Brumosos y dejará la institución en los próximos días. Esta noticia la dio el presidente del club mediante a un duro comunicado en el que criticó las formas que uso el cubano para marcharse.

"Hemos tenido en el último mes unas 8 reuniones. En esas mismas me indicó lo que pretendía una vez devuelto su pasaporte era aceptar alguna de las posibilidades que tenía para jugar fuera de nuestro país, por ello en lo último que quedamos era esperar a ver como se resuelve el tema judicial en estos días y hablaríamos al respecto, de su posible salida del país", detalló Leonardo Vargas.

Y agregó: "Cuando una persona no quiere estar en un lugar por la razón que sea, es casi imposible revertir esa situación. Nosotros a Marcel le cumplimos todo lo que le ofrecimos. Como aficionado y por la amistad generada en su paso por el club, la salida de Marcel me ha dolido y me tiene molesto".

El comunicado que emitió el presidente de Cartaginés. (Twitter)

Pero esto no termina acá y el enojo contra el delantero podría acrecentarse. Pese a que indicó que pretendía irse porque tiene ofertas en el exterior, el sábado pasado se habría reunido con directivos de Alajuelense. Con los mismos se dieron la mano al llegar a un preacuerdo por un contrato de un año.

Los próximos días serán vitales para ver que será del futuro de Hernández. Por el momento, lo único confirmado es que el jugador caribeño dejará Cartaginés después de tres años. En total, el delantero jugó 94 partidos y marcó 61 goles. Unos números que lo convirtieron en el mejor 9 de la Liga Promérica.