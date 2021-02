Gustavo Britos tras fichar con Municipal de Guatemala: “No dudé en ir a un equipo grande”

Club Social y Deportivo Municipal se vio mermado en su plantel la semana pasada luego que se confirmara la salida del delantero argentino Ramiro Rocca, para esto tuvo que hacer movimientos en su plantel para hacerle un espacio a otro atacante extranjero y tras conseguirlo llegó a un acuerdo para contratar al también gaucho Gustavo Ezequiel Britos, para el Torneo Clausura 2021 del futbol de Guatemala que iniciará este próximo fin de semana y en el que buscará recuperar el título que perdió ante Guastatoya.

El atacante argentino de 30 años llega con altas expectativas al club Rojo, primero por lo hecho por Rocca el campeonato anterior en el que fue goleador del Apertura 2020 con 21 anotaciones y porque los escarlatas están necesitados de por lo menos llegar a la final para asegurarse estar en la siguiente Liga Concacaf.

“Se me comunicó que había la posibilidad de ir a Guatemala y cuando me enteré qué se trataba de Municipal, que es un equipo grande, no lo dudé mucho. En el momento que surgió la opción, manifestó el deseo de venir. Es un desafío grande y muy lindo ir a un club que pelea por salir campeón”, dijo el argentino a Radio Nuevo Mundo.

���� ���� Gustavo Britos firmó esta mañana su contrato para luego unirse a los entrenamientos. ¡Bienvenido y a dejarlo todo por este escudo! ������ pic.twitter.com/GaGvfj0a8s — CSD Municipal (��) (@Rojos_Municipal) February 19, 2021

“A quién no le gusta ir a un equipo grande, que pelea títulos y que está obligado a salir campeón. Cuando se llega a un club como Municipal, siempre se está con la ilusión de levantar el título. Estoy contento y espero lograr los objetivos trazados”, finalizó diciendo el atacante sudamericano que es el último extranjero de los rojos.

Britos llega procedente del Always Ready de Bolivia, en dicho país también fue parte de Blooming, en Colombia perteneció a Deportivo Pasto. Trujillanos, Metropolitanos y Deportivo Lara fueron sus clubes en Venezuela, mientras en Argentina militó para: Defensores Unidos, Deportivo Morón, Talleres RDE y Argentino De Merlo.

Gustavo Britos fue presentado hoy como nuevo jugador de Municipal, realizó su primer entreno y dependerá de Sebastián Bini si lo utiliza para el juego del domingo ante Cobán. Su compatriota Alejandro Díaz, los uruguayos Víctor Rafael García y Steven Makuka serán los extranjeros del club, el salvadoreño Jaime Alas ocupa plaza de guatemalteco por estar nacionalizado.