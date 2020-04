¡Familia amarilla bien chapina! Las dos veces que apareció Guatemala en Los Simpson

El día 19 de abril es conocido como El Día de Los Simpson. Es en conmemoración a la aparición de la familia amarilla por primera vez en la televisión. Pasaron decenas de temporadas y ya han entrado en todas las casas con su increíble humor. No importa de que país seas todos conocen a estos 5 y no hay nadie que no se acuerde alguna frase mítica que haya sucedido en algunos de los capítulos.

En tantos años, Los Simpson no podría dejar pasar a los países centroamericanos. Aquí se encuentran las naciones que más público les ha dado y no podían no mencionarlos. Guatemala no fue la excepción y fue nombrado en dos capítulos por motivos totalmente diferentes. Uno relacionado a una comida muy picante cultiva aquí y otro una crítica al ensablamiento de autos.

La primera mención ocurrió en el episodio 9 de la temporada 8, transcurrido en el año 1997. Homero estaba en una feria probando los chiles más picantes que hacían los residentes de Springfield. Ninguno podía vencer al entrañable personaje hasta que apareció el Jefe Gorgory con un chili cultivado en Guatemala. Hizo honor a la comida guate y destacó que no es para débiles probar su picor.

El otro nombramiento a Guatemala sucedió en el capítulo 5 de la temporada 11, salió a la luz en enero de 1999. Esta mención no es tan graficante como la anterior. Homero está ingresado en una tienda de abarrotes y dos granjeros hablan de su auto alemán. El padre de la familia Simpson destaca que no es europeo, sino que fue ensamblado en Guatemala. La idea es mostrar que no es un gran auto. Hay que bajarle el pulgar en esta ocasión.

De buena manera o no, los chapines han aparecido en programas clásicos. La importancia de este países, como los otro centroamericanos, para este show han sido fundamentales. Como se mencionó anteriormente, gran parte de las vistas vienen de esta zona y ellos lo saben. De ahí la justificación de que hayan nombrado a varias naciones de esta parte del continente en la serie animada.