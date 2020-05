Faitelson menosprecia a las selecciones de Concacaf: "Son pobreza y atraso futbolístico"

Con el pasar de los años y sus dichos polémicos, David Faitelson se ha ganado el odio de varios aficionados de distintos países de Centroamérica y, principalmente, de Honduras. El enojo viene a partir de declaraciones en donde crítica duramente al fútbol de estas naciones y esto no es del agrado de nadie. Pese a eso, el periodista no se calma y sigue llamando la atención por sus comentarios.

Esta vez, dio una entrevista con Diario Diez y demostró que no le teme a las represalias. Hablando sobre el nivel de la selección de México, aclaró que lo peor es que siga jugando en la Concacaf. Para él, sus rivales tienen que estar en un nivel superior y que quedarse en esta confederación lo único que hace es atrasarlos en lo futbolístico. Unos dichos que traerán mucho bronca.

En el textual, suma a Honduras para irse y empezar a competir con otras selecciones: "La asignatura de Concacaf lo único que significa para México es pobreza y atraso futbolístico. Los rivales de México son Brasil, Argentina, España y Alemania. No me lo tomen a mal, nos llevamos a Honduras también. Sería maravilloso ¿No le fue bien a Honduras en la Copa América? ¿Ustedes no creen que habría mas avance?".

Al futbol mexicano le falta promoción, es verdad. No es tan malo como parece ni tan bueno como creemos. Le falta dar un golpe de autoridad, un paso de calidad, del cual estamos tan cerca y tan lejos como los caprichos y la incertidumbre con la que se administra el juego. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) May 5, 2020

Y después agregó para volver arremeter contra las selecciones de Centroamérica y Norteamérica: "México tiene falta de calidad y esa calidad no la va encontrar en la Concacaf. Todos se aprovechan para crecer con México, pero ¿De quién se va a aprovechar México? ¿De Honduras, Costa Rica o El Salvador? La eliminatoria de Concacaf es mala. México es un país muy grande, tenemos otra economía, el fútbol mexicano está bendecido".

Fuertas las declaraciones que lanzó Faitelson en su entrevista. Su postura no cambia y sigue poniendo a los mexicanos varios escalones más arriba que cualquier otra selección. Claramente, esto traerá mucho enojo y sobre todo en los países que nombró para ejemplicar que a su país no le sirve competir con ellos. Hay que recordar que en estos últimos mundiales, una selección de Centroamérica (Costa Rica) supo lo que es pasar los octavos de final, algo que México no conoce hace 34 años, cuando lo lograron siendo los anfitriones.