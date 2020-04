Fabián Coito escogió entre México y Estados Unidos en una nueva eliminatoria

Desde su Uruguay natal, Fabián Coito respondió a algunas preguntas extendidas por el programa de televisión "Jorge Ramos y su banda", las cuales giraron en torno no solo a su situación actual con la cuarentena mediante, sino lo que sabe acerca del probable cambio en las eliminatorias mundialistas.

En relación a esto último, contestó: "Yo estoy en contacto con los directivos de la Fenafuth y no hemos hablado de eso porque no pasa de rumores. Por ahora, todo estará en la nueva reprogramación de Concacaf. No sé cómo estarían formados lo grupos y los cupos, hasta ahora mantengo el formato de hexagonal".

Fabián Coito, entrenador de la Selección de Honduras

Adentrándose en los rivales, fue consultado acerca de cual podría resultar más difícil de cara a una clasificatoria al Mundial, si Estados Unidos o México. "Desde el punto de vista deportivo, yo creo que México en la región está por encima de las demás selecciones", explicó. Además, ahondó en ello: "El nivel de los equipos lo dan los futbolistas, y Estados Unidos lo tiene con buena idea, pero México tiene más experiencia".

En esa misma tónica, remarcó: "En estos momentos los mexicanos están un paso arriba que cualquier otra selección de Concacaf". Aún con esos contrincantes, tiene expectativas de asistir a Qatar 2022: "Tengo mucha confianza, si ponemos al equipo por encima de cualquier individualidad".

Finalmente, en cuanto a la posible vuelta del fútbol, opinó: "Yo imagino que habrá un protocolo a nivel mundial". A su vez, indicó: "Si es malo para los aficionados, también para los futbolistas".