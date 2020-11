Fabián Coito dejó un mensaje optimista luego de su derrota ante Guatemala

El entrenador uruguayo, Fabián Coito, no perdió la calma luego la derrota de Honduras del pasado domingo contra Guatemala en un partido amistoso. El charrúa utilizó su cuenta oficial de Twitter para darle tranquilidad a la afición, dando a entender que el próximo año podrán lograrse cosas mejores cuando inicien las competiciones oficiales.

Coito nuevamente demostró tranquilidad a pesar de las críticas que ha recibido tras los últimos resultados, porque no solamente se le debe contabilizar la derrota contra los guatemaltecos, también el empate sin goles del mes pasado contra Nicaragua, aunque en esa ocasión solamente usó jugadores de la liga local.

El estratega sudamericano escribió en sus redes sociales: “Cuanto mayor sea el obstáculo, mayor será la satisfacción al superarlo”. Dando a entender que, aunque la situación está complicada en la actualidad, es optimista en que se podrá salir adelante, oportunidad que tendrá en el 2021 cuando se dispute la Copa de Oro.

Cuanto mayor sea el obstáculo, mayor será la satisfacción al superarlo. — Fabián Coito (@FabianCoito) November 18, 2020

Fabián Coito se mostró tranquilo a pesar de no ganar en sus dos últimos amistosos, tras caer ante Guatemala indicó: “Esto es parte del crecimiento de formación, que los jugadores sigan viviendo experiencias diferentes, no hay nada más que los partidos. Me quedo con la calma que se tuvo, aunque en momentos nos falta tener más tranquilidad cuando el rival presiona”.

La Selección de Honduras solamente disputó dos partidos en el 2020, esto debido a la suspensión del futbol por la pandemia. El pasado mes empató sin goles en condición de local contra Nicaragua y el domingo cayó 2-1 en su visita a Guatemala, encuentro al que llegó con las bajas de Alberth Elis y Anthony Lozano, quienes dieron positivo de Covid-19