Fabián Coito: "Si se trabajara bien, Honduras sería una potencia"

En una nota exclusiva para Fútbol Centroamérica, Fabián Coito se soltó y tocó varios temas con mucha naturalidad. El estratega de la selección nacional de Honduras individualizó sobre ciertos jugadores, pidió mejorar las canchas, y aseguró que todavía no le ha "aceptado la renuncia" a Roger Espinoza.





¿Cuál es la importancia de tener una buena cancha?



El futbol cada vez se explica más como un todo integrado. Se ha globalizado y ha comenzado un desarrollo muy grande, en el aspecto físico, táctico, y técnico, y se ha ido interrelacionando. Es muy difícil hoy imaginar entrenamientos donde los agarra el profe en un momento, después venga técnica, y después táctica; hay una interrelación permanente en cada ejercicio. Entonces cada acción, el entrenador intenta reproducir situaciones que nos puede deparar el juego. Un partido en mal campo es mucho más friccionado e impreciso. ‘Cancha rápida, futbol lento’, la pelota no se puede controlar, se arriesga poco. El futbolista termina siendo una consecuencia de lo que ha aprendido y vivido, no podemos hacer cosas que no conocemos. El jugador no puede jugar en buenos campos, si nunca lo entrenó.







¿Crees que si la historia nos dice que tuvimos un Suazo, Palacios, Pavón, es por que algo tenemos en Honduras?



Ya lo había visto hace 25 años cuando jugué que charlé con amigos, que había cada jugadora en Honduras, Santamaria, Flaco Pineda, los Espinoza, y ahora digo lo mismo. Yo creo que hay buenos, y si se trabaja bien, hay muy buenos jugadores. Pero hay que mejorar las canchas y capacitar al entrenador, darle herramientas. Si en Honduras se trabajara bien, sería potencia.





Fabián Coito, director técnico de la Selección Nacional de Honduras.





Sobre considerar a ex futbolistas en un proyecto de país





Hay jugadores en Honduras que tienen una gran experiencia, han jugado en grandes ligas hay que darles importancia hay que hay que hablar con ellos y considerarlos. No los conozco personalmente, capaz que algunos son mejores que otros, pero como no estimularlos a que se vinculen con el futbol a que participen y periódicamente vengan. Si son los referentes.





David Suazo, referente del fútbol hondureño.





Sobre Roger Espinoza



Eso era lo que yo quería con Roger Espinoza, le dije que de repente no está para ser el mediocampista titular, pero los jóvenes necesitan de ellos para sentirse confiados, y después los jóvenes tienen que demostrar que están mejor que ellos.



¿Es tema cerrado el de Roger?



No, seguramente algún día tendré la oportunidad de juntarme con él y hablarlo, el medio que dio un ciclo cerrado con una carta que mandó a la federación agradeciendo, y departe del daría la impresión. Pero todavía no le acepté la renuncia, jajaja.



Roger Espinoza, futbolista del Sporting Kansas City.





¿Y que fue de Danilo Acosta?



Yo creo que nadie sabe en definitiva bien que fue lo que pasó en la mente de Danilo que fue que lo hizo cambiar de opinión. Yo hablé con él y sigo en contacto con él, ahora se está operando de una lesión de ligamento cruzado, aparte soy muy amigo de sus entrenadores, los argentinos Barros Schelotto. El me avisó y me comuniqué con él, le dije que había que pensar en recuperarse por ahora. Quedamos en una buena relación, y de volver a conversar y recuperarlo. Yo también lo vi un jugador interesante, agresivo, ahora hay que esperar su recuperación e insistir de vuelta.





Danilo Acosta hondureño con nacionalidad estadounidense.





Sobre el Choco Lozano…





Él tiene una característica definida, no lo veo con rasgos de liderazgo que muchos esperarían en él. Sobre todo, en este momento que hay ausencia de jugadores en alto nivel. Si el estuviera compartiendo con otros jugadores importantes en Europa y pudiera disimular esa importancia que tiene, se sentiría más cómodo. Son características de las personas; entonces vamos a intentar aprovechar lo mejor de él, su capacidad, intuición, me gustaría que fuera más profundo. Es un jugador interesante, tiene una carrera correcta en Europa, y aparece como la gran figura frente al resto de delanteros que no están en Europa. Pero es un debe de los entrenadores, mía de entrenador, encontrarle su mejor participación fuera y su ubicación dentro del campo.