En Cádiz insisten en cambiar el nombre del estadio y Mágico González es una opción

Jorge González no ha dejado de ser un ídolo y no podía faltar en el mejor once del Cádiz en la década de los 80, el cual fue publicado en redes sociales del club europeo. Aunque pasen los años el nombre del salvadoreño quedará marcado en la institución y todos su aficionados.

Actualmente existe una ley local que exige modificar el nombre actual del estadio Ramón de Carranza. Y aunque solo querían dejarle el apellido, pero eso no podrá suceder. El nombre de Jorge González toma fuerza para cumplir la ley, ya que deberá ser modificado por completo.

También se manejan varias alternativas para la sustitución, entre ellas, la de Mágico González, ídolo del Cádiz en el pasado, cuando el salvadoreño vistió la camisola del equipo. Más allá del nombre del estadio, hace unos meses esa opción sigue sobre la mesa

¿Con qué palabra definirías a Jorge "Mágico" González? pic.twitter.com/3cQ2Pub2G8 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) June 1, 2020

De concretarse el cambio por el del Mágico, el nombre del salvadoreño estaría en dos estadios, ya que el ex Flor Blanca de la colonia con el mismo nombre ahora lleva su nombre en la capital salvadoreña. De esta manera el nombre del centroamericano quedaría aún más vivo para la historia del club, porque aunque tuvo herramientas para ir a un club más grande, prefirió quedarse en el conjunto del Cádiz.

Recordemos que Mágico González adquirió en su etapa de futbolista la condición de mito entre la afición del Cádiz, club en el que jugó en dos etapas. Seis temporadas en Primera División y dos en Segunda.