Panamá y Honduras no pasaron del empate desde el Estadio Rommel Fernández.

Las selecciones de Panamá y Honduras no pasaron del empate en el Estadio Rommel Fernández (1-1) con anotaciones de Rolando Blackburn (PAN) y Kevin López (HOND) ninguno de los dos combinados sacaron ventaja. Resultado contraproducente para los canaleros debido a su ubicación en la clasificación en donde ahora se complica para quedarse con el repechaje. Mientras que Honduras al ya estar eliminada, no tenía nada que perder en este partido.

Durante los primeros 45 minutos la Selección de Honduras comenzó apretando la salida de los canaleros para ocasionar un error y sacar ventaja de esto. Sin embargo, esto no lograban traducirlo en reales oportunidades de peligro. Por otro lado, Panamá esperó con mucha paciencia para afirmarse en el compromiso y conseguir la ventaja gracias a un pase en profundidad para Rolando Blackburn, quien tras estar mano a mano con el arquero, puso en ventaja a la Selección de Panamá (1-0).

En el segundo tiempo Panamá buscaba una ventaja mayor para estar tranquilos pero no lograban concretarlo. Pero los catrachos no se iban a quedar atrás y responderían tras un centro al área para conectar con Kevin López quien de cabeza no perdonaría y empataba las acciones (1-1). Con este resultado, los canaleros tomarían la ofensiva de manera definitiva para ganar el partido. Mientras que Honduras tomaba una postura más defensiva.

Con este resultado la Selección de Panamá todavía esperando el resultado final entre Costa Rica y Canadá, se mantienen en la cuarta posición con 18 puntos en 12 jornadas disputadas. Con cinco partidos ganados, tres empates y cuatro derrotas. Los dos próximos compromisos para los canaleros serán ante Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, ahora todo dependerá de lo que hagan los ticos ante los canadienses.