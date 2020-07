El saludo "a lo tico" de Javier Hernández con Giancarlo González

El reconocido atacante mexicano, Javier Hernández, a pesar de haber llegada con una característica de jugador referente para la institución de los Angeles Galaxy, ha demostrado dentro y fuera de la cancha una conducta muy humilde y agradable con el resto de sus compañeros. Así lo hizo saber Giancarlo González en una entrevista para ESPN.

En una oportunidad, el costarricense Giancarlo González reveló que Chicharito tuvo un gran gesto a través de un saludo, cuando fue a presentarse con cada uno de sus compañeros al momento de llegar a él, el mexicano respondió: “Mae” y “¡Pura vida!”, y a partir de ese momento comenzó a ganarse el cariño de todos sus compañeros.

Javier Hernández con los Angeles Galaxy (Foto: Gettyimages)

“Además de todo lo que tiene como jugador, en su currículo, hay que decir que es una gran persona, desde el primer día, él me saludó de “¡Mae!, ¿pura vida?”, y eso deja claro que es una persona que genera confianza, siempre te habla positivo, está siempre con el equipo, y siempre está ahí detrás para sacar lo mejor de nosotros, con mucha humildad, uno más”, explicó Giancarlo González para ESPN.

Javier Hernández con los Angeles Galaxy (Foto: Gettyimages)

"No cualquier jugador, te conoce, el primer día te saludo con un costarriqueñismo, él obviamente lo aprendió de Keylor Navas, ¿cuántos años han pasado y él todavía se acuerda de eso? Demuestra gran profesionalidad y que a pesar de haber ganado todo, ahí está con muy buena manera para servir al objetivo principal, y se comporta de una gran manera con todos”, concluyó el jugador tico sobre Javier Hernández.

El regreso para los Angeles Galaxy no fue el esperado en este torneo del "MLS is back", luego de perder (2-1) ante Portland Timbers, donde el gol para descontar lo marcó el propio Javier Hernández, sin embargo esto no alcanzó para evitar la derrota de su equipo.