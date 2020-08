El regalo que Jonathan McDonald le pidió a sus compañeros de Herediano

Este sábado se llevó a cabo la Supercopa de Costa Rica que enfrentó a los dos campeones de los dos torneos (Apertura y Clausura) de la pasada temporada en el balompié tico. Los protagonistas fueron el Deportivo Saprissa y el Club Sport Herediano. Recordemos que el fútbol tico fue el primero en volver a las actividades en América a pesar de la pandemia del Coronavirus. Esta vez, una nueva Supercopa se llevó respetando las nuevas reglas sanitarias producto del COVID-19.

Jonathan McDonald fue el gran protagonista del encuentro tras marcar los dos únicos tantos. Al minuto 66 y al minuto 90, fueron las anotaciones del atacante costarricense de 32 años de edad, quien llegó para este Apertura 2020 como uno de los refuerzos del club Herediano. Y respondió de qué manera ante el último campeón.

Sin embargo, para Jonathan McDonald luego de haber ganado la Supercopa de Costa Rica pudo haber sido solo el comienzo de buenos momentos. No solo se quedó con este primer título, sino que marcó los dos goles para su equipo. Pero el delantero centroamericano se mostró ambicioso durante el partido. Y el regalo más grande que le pidió a sus compañeros, fue que lo ayudaran a ser campeón en su país con Herediano, ya que no está acostumbrado a levantar títulos.

"Lo único que les pido, ayúdenme a ser campeón"



El secreto de camerino que compartió Jonathan McDonald �� pic.twitter.com/3BROm4V5fd — FUTV (@FUTVCR) August 9, 2020

"Les dije a mis compañeros que desde que llegué, no les he pedido nada. Lo único que les pido es que me ayuden a quedar campeón otra vez. Y el al final se terminó dando. Así que debo agradecerle al grupo por el recebimiento y por ayudarme en todo", expresó Jonathan McDonald al término del encuentro.

De igual manera, el jugador costarricense se mostró muy comprometido y enfocado, dejando saber que la institución seguirá trabajando fuerte para lo que será el comienzo de un nuevo torneo y que el objetivo es siempre sumar de a tres puntos para estar entre los mejores de Costa Rica y disputar una final.