La Selección de México no quedaba eliminada en la fase de grupos de un Mundial desde Argentina 1978 y las críticas llovieron en contra los jugadores y de Gerardo Martino. El Tri no mostró buen juego, ni buenos resultados durante las Eliminatorias y esto se vio reflejado en la Copa del Mundo. David Faitelson se expresó en las redes sociales y no pudo ocultar su molestia tras este rotundo fracaso de la Selección Nacional.

México empató (0-0) ante Polonia, perdió (2-0) ante Argentina y ganó (2-1) a Arabia Saudita. Pero esto no fue suficiente para clasificar a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Gerardo Martino desde el año 2019, cuando fue confirmado como DT, y hasta el 30 de noviembre de 2022, el dirigió 66 partidos y ganó una Copa Oro. A lo largo del proceso, sus jugadores hicieron 116 goles a cambio de 55 recibidos. Además, logró 40 triunfos, 12 derrotas y 14 empates que le dieron una efectividad del 68%.

David Faitelson estalló en redes sociales

"Fracaso, no hay otra forma de llamarlo. Los jugadores de una generación que será recordada por perder 7-0 con Chile y perder tres partidos consecutivos ante Estados Unidos. Con el futbol que mostró México en este Mundial no había forma de pensar en los octavos de final. Mucha pobreza, a pesar de la reacción que mostraron hoy".

"Ahora más que nunca: La concha de su… México “despertó” tarde, pero esta fuera de los octavos de final del Mundial,cosa que no sucedía desde el lejano 1978. El futbol mexicano se transforma sólo con la voluntad de todos sus “actores”… Hagámoslo. Vamos a crear un plan, un proyecto, una estructura para competir en el 2026 y triunfar en el 2030", sentenció David Faitelson a través de sus redes sociales.