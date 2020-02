El emotivo recuerdo de Jonathan McDonald sobre su abuela, a quien le dedicó un gol

Jonathan McDonald vive un gran presente con el Alajuelense, con quien viene teniendo una importante seguidilla de goles que le sirve a su equipo para seguir sumando puntos. En último término, marcó el empate ante Saprissa en el Clásico Nacional jugado anoche.

En cuanto a su impresionante cifra de 141 tantos en la Primera División de Costa Rica, indicó: "Cuando uno escucha esas cifras y todo lo alcanzado le invaden sentimientos, han sido años difíciles, situaciones difíciles a nivel personal y futbolístico".

Tras manifestar que "esto es por mi familia", reveló que desde hace algunas semanas sus conquistas tienen un condimento extra. "Es una especial dedicatoria para mi abuela", esgrimió el delantero.

"Desde que falleció mi abuelita (hace dos semanas) he venido anotando y eso me hace feliz, porque ella veía los partidos. Padecía de Alzheimer, pero no se le olvidaba que tenía un nieto que jugaba fútbol y sacaba el rato para ver los juegos", agregó con emoción en una entrevista a La Teja.