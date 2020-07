Douglas Martínez confesó que un equipo hondureño casi lo hace retirarse

Es un bueno presente el que vive Douglas Martínez en Estados Unidos. El delantero catracho pertenece al Real Salt Lake y fue subido al primer equipo, tras destacarse en la filial B Real Monarchs. De a poco está cada vez ganando más lugar en la Major League Soccer y su rendimiento está en alza.

El atacante surgió de las juveniles de Vida y llegó a debutar a los 16 años. Pese a haber estado durante más de 3 temporadas, el legionario no tiene un grato recuerdo de su paso por allí. En una entrevisa con Diaro Más contó que estuvo a punto de dejar su carrera por una decisión que tomaron desde el club.

Douglas tuvo un corto paso por el Red Bull, pero volvió a Vida.

Douglas contó que la pasó muy durante una temporada y creyó que ese era el fin de su carrera como futbolista profesional: “En Vida me hicieron una mala jugada que me hizo pensar en el retiro, no me metieron, estuve un año sin jugar, me querían hacer sentir mal, pero mi madre me dijo que no me desesperará y afortunadamente aquí estoy”.

Además, contó que en un momento estuvo cerca de irse de muy joven a la MLS: “Llegué a las reservas del Vida de una manera muy peculiar, mi mamá vio en televisión que estaban haciendo pruebas a muchachos y ella me mandó, el primer año no me fue bien, apenas marqué un gol, luego todo se dio rápido, Ramón “Primitivo” Maradiaga, me ascendió el primer equipo, después pasé a Red Bull, no me fue bien, sin embargo ellos me quisieron comprar, pero no arreglaron con los rojos”.

Para finalizar, recordó lo que sintió cuando convirtió su primer tanto con la Bicolor: “Me acuerdo del primer gol que marqué con la selección, estaba en el banco con Solani y él me dijo tengo ganas de entrar porque sé que voy a golear, en eso el entrenador me llamó a calentar y no pensaba tanto en marcar, si no en hacer un buen partido, luego llegó el gol y fue algo maravilloso”.