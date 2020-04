Directivo de Alianza anuncia que se vienen nuevos diseños de camisas y van a sorprender

Que este parado el fútbol en gran parte del mundo, no significa que los clubes no se sigan moviendo. Hay obligaciones que cumplir tanto por parte de ellos, como de sus patrocinadores y esto es noticia rápidamente, ya que no hay actividad. Alianza FC es un claro ejemplo, ya que, empezó a ganar trascendencia en estas últimas horas con las declaraciones de un directivo del club.

Lisandro Pohl, director ejecutivo de los Elefantes, realizó un tweet desde su cuenta oficial que ilusiona a todos los aficionados. No es con respecto a lo estrictamente futbolístico, sino algo relacionado a la vestimenta. Anunció que habrá nuevos modelos para lucir entre el 2020 y 2021. No entró en detalles, pero advirtió que todos se sentirán muy a gustos con el nuevo lanzamiento y saldrán a comprarlas.

"Si la marca Umbro sigue, vas a ser tres diseños personalizados, muy bonitos el Blanco les va a fascinar y se está trabajando en un cuarto, que seguro muchos lo comprarán por lo elegante del diseño", declaró el directivo para ilusión de todos los fanáticos de los Albos. Se cree que repetirán los colores que salieron en el último lanzamiento: blanco, azul oscuro, negro y una sorpresa.

Si la marca Umbro sigue, vas a ser tres diseños personalizados, muy bonitos el Blanco les va a fascinar y se está trabajando en un cuarto, que seguro muchos lo comprarán por lo elegante del diseño. — Lisandro Pohl (@PohlLisandro) April 11, 2020

De todas formas, no está confirmado que estos modelos salgan el mercado. El contrato con la marca inglesa se vence en junio de este año. Todavía no cerraron la renovación, pese a que ambas partes están dispuestas a hacerlo. La postergación del torneo provoca que las negociaciones queden en stand by por un tiempo. En caso de que renovarán el contrato, la nueva línea de diseños se empezaría usar para el campeonato que viene.

Habrá que esperar para confirmar la continuidad o no de Umbro en Alianza y de ahí esperanzarse por el lanzamientos de las nuevas camisas. Ya lo dijo el director ejecutivo del club, las ilusiones son grandes y los modelos van a sorprender a más de uno. Veremos si vuelven a lograr un récord de venta por parte de los aficionados. Todo dependerá del lanzamiento.