Diario español arremete contra Keylor Navas

Después de los videos de la fiesta que se filtraron de futbolistas del Paris Saint Germain, ha quedado mucha tela para cortar. En esta ocasión, ha sido un periódico español quien ha hecho eco de la noticia, pero con párrafo aparte dedicado a Keylor Navas.



En una nota firmada por Ulises Sánchez-Flor, titulada "La torpeza de Keylor Navas y como pierde los papeles en el fiestón del PSG", comunicador hizo una fuerte crítica al portero costarricense.



Acá el artículo completo:

Los jugadores del París Saint-Germain celebraron, dos días después de perder el partido contra el Borussia de Dortmund en la Champions, un cumpleaños en el que se filtraron unas imágenes lamentables. Varios de ellos, entre los que se encuentra Keylor Navas, aparecen bailando, dando saltos y sin camiseta. No es un despelote. Está cerca. En la fiesta se ve a Neymar, algo habitual, y Cavani. Todos desatados en un vídeo que ya tiene consecuencias. Al entrenador, Thomas Tuchel, no le ha gustado nada ver esas escenas de unos futbolistas desenfrenados. Hay un enorme enfado en un club que tiene unas altas aspiraciones y los jugadores tienen un comportamiento poco profesional. A ellos se suma el que menos se esperaba de todos, el ex madridista Keylor Navas.





A Keylor Navas se le reconoce por ser una persona tranquila y madura. En ninguna celebración con el Real Madrid estuvo con este estado de éxtasis que se ve en el cumpleaños junto a Neymar y otros jugadores. Y tuvo ocasiones para haber exteriorizado o haber dado rienda suelta a su desenfreno. Las imágenes del portero costarricense son comentadas en el Real Madrid. A Keylor Navas se le quiere y admira. Ha habido momentos a lo largo de la temporada, sobre todo en los primeros meses, que se le echaba de menos. Coincidió con la salida al PSG y la inseguridad que transmitía Thibaut Courtois. Seis meses después, el portero belga consigue que se le señale como uno de los artífices de los buenos resultados del Real Madrid en la Liga. No estuvo en la Copa del Rey cuando el equipo cayó eliminado contra la Real Sociedad.





Lo de Keylor Navas y su fiestón no debería de ser más que una anécdota. Lo grave es que el costarricense se haya dejado llevar por algunos malos hábitos que hay en la plantilla parisina. Algo ha cambiado en Navas. Se puede haber contagiado por la falta de profesionalidad que rodea a un equipo de estrellas que pierde un partido en la Champions y da señales de estar de todo menos preocupados. Keylor Navas ha perdido los papeles y sale en la foto que no le gusta a su entrenador. “No estamos contentos con el vídeo de la fiesta y la verdad es que me ha sorprendido. Es un tema que hemos hablado en el vestuario”, comenta el técnico sobre la celebración de los cumpleaños de tres de sus jugadores: Icardi, Di María y Cavani.







Keylor Navas está en su primera temporada en el Paris Saint Germain y es otra de las apuestas del club para conseguir la ansiada Champions. Actitudes como en las que aparece, desnudo hasta la cintura y desatado, no le benefician y pueden perjudicarle en su imagen de profesional intachable. En el partido de vuelta de los octavos de final contra el equipo alemán tendrá la exigencia, como todos, de demostrar si la fiesta fue un epidosio menor o dieron por resuelta antes de tiempo la clasificación. El que menos se podía pensar que ha entrado en una fase de confort o acomodamiento es el costarricense.

Keylor Navas tiene que ser uno de los futbolistas que más arrepentido puede estar en estos momentos en los que el club francés vuelve a comprobar el escaso nivel de profesionalidad de la plantilla.