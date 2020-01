De los Cobos quedó "satisfecho" con la actuación de El Salvador

Pese a caer por 1-0 contra su similar de Islandia, el profesor Carlos de los Cobos manifestó después del partido que se sintió complacido por lo que se hizo en el partido.

El equipo salvadoreño jugó un encuentro aceptable en donde tuvo la iniciativa la mayor parte del mismo, pero lamentablemente no pudo transformar su dominio en gol.

Luego de eso, los islandeses aprovecharon una de las pocas que tuvieron y la mandaron al fondo de la red. Sin embargo, el mexicano dio sus conclusiones al final del cotejo:

"Nos equivocamos una vez y ellos lo aprovecharon. Tuvimos llegada, hubo profundidad. En general me dejo satisfecho todo lo que hicieron los muchachos.



Son muchachos jóvenes, ellos entienden que no deben equivocarse otra vez (concierne a lo sucedido en Santa Lucía), destaco a todo el equipo, todos me gustaron", concluyó.



#SLVvISL



Carlos De los Cobos, sobre el partido contra Islandia pic.twitter.com/Ka1ZQCPXAu — Culebrita Macheteada (@CulebritaM) January 20, 2020