David Faitelson: "Con lo que cobra Gignac, pagas toda la nómina de Alianza"

La victoria del Alianza sobre Tigres ha dejado mucha tela para cortar a nivel de medios de comunicación.

Con los dirigidos por el 'Tuca' Ferretti plantándose en el Cuscatlán con el equipo estelar, se pensaba que los felinos no iban a tener problemas para superar a su similar salvadoreño; pero no fue el caso.



Finalmente, los Paquidermos vinieron de atrás en el marcador con un segundo tiempo lleno de bravura y convicción, para alzarse con la victoria y llevarse una ventaja por la mínima a territorio mexicano.



Ante esto, uno de los periodistas más reconocidos del país azteca ha dado sus puntos de vista. Entre otras cosas, David Fai telson aseguró que lo de Tigres podía ser una "vergüenza", y que el "dinero no juega" en este deporte.

"En el futbol, está claro que el dinero no juega. Con lo que cobra Gignac, seguramente, pagas toda la nómina de Alianza y hasta te sobra...Gran resultado del equipo salvadoreño..." escribió en su cuenta oficial de Twitter.



