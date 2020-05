Crisanto menosprecia el Clausura y asegura: "Somos el mejor equipo hace tiempo"

Siguen las repercusiones por la decisión de la Liga Nacional de dar por cancelado el Clausura 2020. Motagua había terminado la primera ronda y, al no poder jugarse la segunda mitad por el coronavirus, decidieron dejar vacante el título. Esto también provocó que las Águilas Azules terminen clasificando como Honduras 3 a la Liga Concacaf, lo que significa arrancar desde primera fase y no en octavos de final.

Ahora, el que salió hablar fue Wilmer Crisanto, quien dejó claro que entiende la decisión y comparte la medida desde el punto de vista médico: "Mientras todo sea por salud y lo que está pasando, no importa ya que la vida es solo una. El fútbol va a seguir, sabemos el esfuerzo que se hizo como grupo, pero lo más importante es la salud y es lo que más cuenta en esta difícil momento".

El futbolista, que osiló entre titular y suplente durante la temporada, reconoció los problemas que iban a surgir si se los declaraba campeones: "Era muy difícil que la liga viniera y determinara que Motagua fuera campeón. Creo que se les venia la noche y no iban a parar de hablar. Muchas cosas he visto, de todo corazón era muy difícil que nos dieran el campeonato a nosotros. Lo importante ahora es la salud y que esto pase rápido".

Lo mas importante es estar en casa y disfrutar d nuestras familia te hechamos d menos amado fútbol, contento x él esfuerzo banda y volveremos con mas ganas q nunca Bendiciones pic.twitter.com/BLxIeeqqep — Wilmer Crisanto (@WilmerCrisanto3) April 30, 2020

Para finalizar, repitió lo mismo que dijo hace unos días Matías Galvaliz. Crisanto menospreció la obtención del título y se sintió seguro al hablar de ellos como superiores al resto: "No me quita el sueño el título porque creo que somos el mejor equipo hace mucho tiempo en la Liga. Valorar el esfuerzo de un grupo de jugadores es lo más valioso. A veces, sos subcampeón y te consideras el mejor. En nuestro caso estamos tranquilos con el esfuerzo y con la junta directiva que nos están brindando su apoyo".

Queda claro que no seguirá el pedio para reconocer como campeones del Clausura 2020. Los futbolistas entendieron que fue una decisión que se tomó tras analizarla bastante y que no se podía continuar por el riesgo a contagios entre los jugadores. El torneo se ha cancelado, pero eso no quita el gran rendimiento que tuvieron y que los ubicó en lo más alto de la primera fase. Deberán repetirlo en la semana que viene y en la Liga Concacaf, para volver a ser candidatos para quedársela.