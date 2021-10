Mira por aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Costa Rica vs. El Salvador, que se enfrentarán hoy en la fecha 5 de las Eliminatorias CONCACAF.

Costa Rica vs. El Salvador: sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido de hoy por la fecha 5 del Octagonal Final de las Eliminatorias CONCACAF

Costa Rica vs. El Salvador es el único duelo púramente centroamericano que se dará en la fecha 5 del Octagonal Final de las Eliminatorias CONCACAF. Los ticos, de flojo rendimiento en lo que va del torneo, aún no han podido sumar de a tres. No es ese el caso de los cuscatlecos, quienes lograron su primer triunfo ante Panamá en la última fecha. Pero el encuentro será decisivo ya que la Tricolor, con 3 puntos, es perseguidora directa de la Selecta, con 5.

Costa Rica vs. El Salvador: ver aquí EN VIVO y EN DIRECTO

Costa Rica vs. El Salvador: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se jugará hoy, domingo 10 de octubre, a las 16:05 horas, en el Estadio Nacional. El encuentro se podrá ver por Canal 6 Repretel y Teletica 7 en Costa rica y Canal 4 TCS en El Salvador. Paramount+ y Telemundo Deportes serán las emisoras a cargo en Estados Unidos.

Costa Rica vs. El Salvador: cómo llegan los locales

"El apoyo siempre es bueno, necesario. Pienso que uno debe dar primero para luego recibir. En este momento no tenemos que estar pidiendo nada sino dándolo todo", dijo Luis Fernando Suárez en rueda de prensa, reconociendo que su equipo está en deuda con la afición. Vienen de igualar 0-0 con Honduras, juego en donde la H los subyugó en el segundo tiempo. Y en los tres encuentros anteriores tan sólo anotaron un gol (1-1 vs. Jamaica). Además, para el cotejo del domingo no podrán contar con Blanco por acumulación de amarillas.

Costa Rica vs. El Salvador: cómo llegan los visitantes

Así como los cuscatlecos se hacen fuertes en casa (como apunta El Gráfico, desde el 2016 no les convierten gol en el Cuscatlán), de visita la ecuación cambia. O al menos con Costa Rica: desde 1976, jamás han podido ganar en suelo tico. Pero los de Hugo Pérez llegan exultantes tras el triunfo ante Panamá. Sin embargo, el estratega aclaró que "el camino es largo y aún no han hecho nada". En caso de que los canaleros pierdan nuevamente y su escuadra gane, les robaría la cuarta plaza que garantiza la repesca internacional.

Costa Rica vs. El Salvador: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se enfrentaron fue el 22 de agosto del presente año, en un encuentro amistoso disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, que finalizó 0-0.