Costa Rica cerca de confirmar un nuevo amistoso con selección centroamericana

La selección de Costa Rica empieza a programar los amistosos para volver a la actividad. La idea de Rónald González es poder jugar dos encuentros entre finales de septiembre y principios de octubre para arrancar a formar el equipo que jugará el octagonal por las Eliminatorias de la Concacaf.

Panamá sería el próximo rival para los Tricolores, según lo confirmó el entrenador. El 30 de septiembre enfrentarán al combinado mexicano y esperan organizar el choque contra los canaleros para los primeros días del próximo mes. Todavía resta que ambas federaciones arreglen sus calendarios para el encuentro.

El técnico de Costa Rica contó sus intensiones de jugar ante sus pares centroamericanos y con la idea de ver a nuevos jugadores: “Nos encantaría lo antes posible armarnos y Panamá es una de las opciones que podríamos tener si la primer fase de eliminatoria no se cumple. Queremos ver algunos jugadores que no hemos tenido posibilidad de hacerlo en el proceso porque los cuatro partidos que he tenido son oficiales y uno con solo nacionales”.

Rónald también contó que estuvo hablando con los directivos de la liga para buscar la manera de recortar la cantidad de encuentros y así lograr poder tenerlos más tiempo: “Hemos hecho recomendaciones para achicar el campeonato, que sean menos partidos, para que nos permita tener los jugadores entrenando y descansando también”.

En la entrevista que dio con El Mercador, el estratega se mostró muy confiado con su selección de cara al octagonal y resaltó que el año que viene será vital para cualquier combinado nacional. La suspensión de la mayoría de los partidos provoca que muchos lleguen sin ritmo a las competencias oficiales.