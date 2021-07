Pérez: “Hemos dado pasos importantes en esta Copa Oro"

La Selección de El Salvador se convirtió en el primer eliminado en los cuartos de final de la Copa Oro 2021, luego de caer 3-2 ante Qatar, en un partido en el que luchó hasta el último minuto, competición en la que dejó buenas actuaciones y según el entrenador Hugo Pérez se dieron pasos importantes de cara al futuro.

“Me voy con alegría en el sentido que los jugadores se comportaron de una manera correcta. Hemos dado pasos importantes en esta Copa Oro, pero los errores se pagan caro como sucedió ayer. Hay que aprender”, dijo el entrenador Pérez, que nunca dejó de reconocer el esfuerzo que han hecho sus futbolistas.

Aunque Pérez no dejó de ir la oportunidad para dar a conocer los aspectos en los que falló La Selecta, porque encajó tres goles de Qatar muy rápido y que fue factor importante para que se cayera derrotado en el compromiso, no escondió que se falló y no quiso caer en las excusas a la hora de comparecer ante los medios.

�� #HugoPérez, DT de ���� @LaSelecta_SLV, no pone excusas, asegura que el equipo puede dar más y que se van con un sabor amargo de #CopaOro21 �� #EstoEsNuestro pic.twitter.com/zPJ3bg6X82 — Gold Cup (@GoldCup) July 25, 2021

“No podemos esperar al segundo tiempo para mejorar cuando ya vamos abajo en el marcador. Con un equipo como ellos te cuesta, pero la reacción fue positiva. El partido es de 90 minutos y cuando entras a un partido no hay presión, pero si hay que estar atentos y enfocados, lamentablemente otra vez nos pasan factura los 15 minutos", agregó.

Por último, el estratega de La Selecta indicó que el encuentro y por ende la serie se definió en los primeros 10 minutos del encuentro, solamente queda corregir errores en especial de cara a la octagonal de la eliminatoria de Concacaf.