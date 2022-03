La Liga de Campeones de la CONCACAF 2022 sigue con su vertiginoso curso tras ser suspendida por la pandemia de Covid-19. Y en esta ocasión, los compromisos de ida de los cuartos de final nos dejaron una intensa doble jornada con cuatro triunfos, once goles y resultados interesantes. Entre ellos, uno no tan agradable para la única escuadra centroamericana en pie: Comunicaciones.

Recordemos que New England Revolution clasificó a esta instancia de la Concachampions con anterioridad debido a que AS Cavaly no pudo conseguir en tiempo y forma las visas para viajar a Estados Unidos. El club haitiano decidió retirarse del certamen (el Comité Disciplinario los betó del torneo por dos años) y quienes avanzaron fueron los Revs.

Martes 8 de marzo

New York City 3-1 Comunicaciones: los cremas iniciaron jugando de tú a tú en el Pratt & Whitney. Pero a medida que avanzó el reloj, los pigeons comenzaron a asediarlos hasta que Valentín Castellanos (29') encontró el primero de cabeza. Comunicaciones, que salió a disputar el complemento con una actitud ultra ofensiva, respondió con el empate de Manuel Gamboa (60'), bien ubicado tras un centro potente de Kevin López. Pero NYCFC retomó el dominio y se impuso con los tantos de Maxi Morález (65') y Santiago Rodríguez (70').

Seattle Sounders 3-0 Club León: el conjunto de Brian Schmetzer quería revancha tras la final perdida de la Leagues Cup. Y vaya si la tuvo. El resultado comenzó a encaminarse con el gol de penal de Freddy Montero (31'), quien volvió a aparecer al 38' para empujar un envío de Cristian Roldán. Una fórmula que se repitió nuevamente para el tercero, aunque esta vez el definidor fue Jordan Morris (89'). La figura de la fiera fue Rodolfo Coto, quien evitó que la goleada sea mayor.

Miércoles 9 de marzo

New England 3-0 Pumas UNAM: la nieve y el frío que asotaron el Gillete Stadium fueron escollos para los universitarios. Sebastian Lletget (19') coronó una gran jugada colectiva para abrir el tanteador y justificar el protagonismo arrollador de los Revs, que erraron varias ocasiones claras. En el epílogo, Rogério casi lo iguala con un testazo que tapó Edwards. Aunque de esa jugada, justamente, nació el tanto de Adam Buksa (71'). El polaco convirtió nuevamente al 90+2' para bajar definitvamente la persiana del encuentro.

Cruz Azul 1-0 Montréal: aunque el marcador no lo refleja, la máquina celeste apabulló de principio a fin a los canadienses en el Azteca. Sin embargo, les hicieron precio y ello puede jugarles una mala pasada en el partido de vuelta. Uriel Antuna (20'), con un disparo potente y rasante, hizo el único gol de la noche.

+ Concachampions 2022: día, hora y sede de los juegos de vuelta de cuartos de final

Martes 15 de marzo

7:00 PM | Comunicaciones (GUA) vs. New York City FC (EE.UU.)

- Estadio Doroteo Guamuch Flores

Miércoles 16 de marzo

7:00 PM | Montréal (CAN) vs. Cruz Azul (MEX)

- Estadio Olímpico de Montreal

Jueves 17 de marzo

6:30 PM | Club León (MEX) vs. Seattle Sounders (EE.UU.)

- Estadio León

9:15 PM | Pumas UNAM (MEX) vs. New England Revolution (EE.UU.)

- Estadio Olímpico Universitario

*Horarios de Centroamérica (sujetos a cambios si así lo dispone la CONCACAF)