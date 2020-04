Concacaf planea cambios en el formato de la Champions y la Liga

Concacaf comienza a pensar lo que será la renovación del fútbol luego de la pandemia del coronavirus y en el plan incluye las modificaciones en los formatos de competencia. A lo anunciado sobre las Eliminatorias al Mundial, ahora se suman las propuestas para que Champions y la Liga puedan adaptarse al calendario en lo que resta del año.

Víctor Montagliani, presidente del organismo, señaló que el Final Four de la Nations League "no va a cambiar, pero todo lo otro sí, no solamente a nivel de clubes, sino también el resto de competencias. No sabemos cómo vamos a hacerlo".

Los Rayados ganaron la última edición del torneo.

No obstante, ya se baraja entre las alternativas en que la iniciativa estaría en disputar la Liga de Campeones en un solo país, para dejar al menos por la próxima temporada el sistema de grupos de tres y playoffs a ida y vuelta. La Liga Concacaf también sería en sede única para achichar los márgenes de tiempo lo máximo posible.

Respecto a las ligas locales, Montagliani destacó la importancia de las definiciones gubernamentales: "cada país tiene su instrucción, para mí es muy importante tener una mentalidad deportiva". Además, puntualizó que "es mejor empezar sin aficionados y cuando las autoridades digan que estamos listos".

Con esto, tendría lógica que los cuartos de final se jueguen a partir del 19 de mayo, teniendo lógica que la competencia dispute su final entre junio y principios de julio.