Concacaf inicia campaña en contra de gritos homofóbicos en los estadios

Hoy en día el fútbol sigue teniendo grietas que hay que ir acomodando, sanando. Pero, esto no será posible sin que las instituciones relacionadas puedan dar el ejemplo y también sancionando a quienes no cumplan con las normas implementadas. La homofobia es algo que todavía está presente en el fútbol, sobre todo en los estadios. Algo que aunque es castigado, no termina de ser erradicado. Es por esta razón que la Concacaf ha tomado cartas en el asunto.

La Concacaf realizó de manera oficial una campaña denominada “Lo que está mal, está mal", para evitar de manera más contundente el grito homofóbico que se escucha cada vez que el portero despeja. Tomando en cuenta que falta poco para comenzar el Final Four de la Concacaf en donde tendrá participación la Selección de México, quieren evitar que este episodio se repita en cualquier torneo que organice la dicha confederación.

"Esta campaña es un paso muy importante en nuestros esfuerzos por erradicar el grito hacia el portero y dejar absolutamente claro que nos oponemos a todas las formas de discriminación en el fútbol. Nuestro objetivo es educar e informar a los aficionados que incluso si su intención no es ofender, este grito ofende a mucha gente y no tiene lugar en el deporte", resaltó el presidente de la Concacaf Victor Montagliani.

Si suena mal cuando lo gritas solo, suena mal cuando todos lo gritan. ¡Lo que está mal, está mal! #WhatsWrongIsWrong pic.twitter.com/Ets7M3elqj — Concacaf (@Concacaf) June 1, 2021

"Por este motivo también la propia Federación Mexicana de Fútbol ha dejado muy claro que quieren que sus aficionados dejen de hacer este grito y lo dejen en el pasado. Apoyamos plenamente ese mensaje y trabajaremos junto a ellos y a otras partes interesadas comprometidas, incluyendo la FIFA, para promover aún más el fútbol en todos los niveles como un deporte abierto e inclusivo para todos", culminó el presidente Victor Montagliani.

Es muy importante resaltar que este recurso estará aplicándose en la Copa Oro y en el Final Four de la Concacaf, y en caso de que se escuchen estos gritos por parte de los aficionados cada vez que despeje el portero rival, cualquier partido correría el riesgo de suspenderse al no permitir estos actos de homofobia en el fútbol.