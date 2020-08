Clubes salvadoreños no serán obligados a hacer el test de COVID-19 en sus jugadores

Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), dialogó con el programa "El Güiri Güiri al Aire" respecto a plazos dispuestos en tierras cuscatlecas para que la pelota vuelva a rodar. Además, brindó algunos detalles interesantes sobre los protocolos que se pondrán en práctica.

En primera instancia, dejó en claro que los tiempos para el retorno del fútbol "va a depender de los atletas de la población en general, de que cumplamos las indicaciones. Esto podría acelerar o detener las aperturas del deporte". En cuanto a las medidas de prevención, indicó que ya fueron presentadas con toda corrección pertinente, por lo que "creería que debería estar aprobados".

Yamil y Nayib Bukele (Foto: Twitter / Nayib Bukele)

Por otra parte, dejó en claro que no forzarán a los clubes a hacer testeos de COVID-19 en sus jugadores: "No lo creo tan necesario. Si es necesario saber y hacer las pruebas, pero las pruebas no van a terminar de determinar algo. Hoy podés no tenerlo cuando pases la prueba a las 7 de la mañana, y a las 2 de la tarde o al día siguiente ser positivo".

El presidente del INDES habló en el Güiri Güiri al Aire cómo está el tema de los protocolos sanitarios para el fútbol y explicó por qué de esta decisión. https://t.co/37dHsHhaGh — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 5, 2020

Aún así, creyó oportuno mencionar que exigirán "tener un control de los jugadores que se van a presentar en los equipos y hacer un tamizaje más completo", así como también "tener un control día a día de los síntomas". Pero remarcó que hacer exámenes de coronavirus supondría "un número enorme de pruebas y no me va garantizar nada".

"Empecé a sumar los equipos, cuerpo técnico porque se trata de toda la estructura y cuando me decís 1,500 pruebas... ¿Podemos destinarle al fútbol o al deporte 1,500 pruebas cada cuánto? Esa interrogante me hace pensar que podemos ser un poco injustos cuando hay gente en la población necesitando con mucho más problemas", concluyó.